Florentino Perez: «I primi 30 club d’Europa saranno di proprietà straniera»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del futuro dei club europei e della Super League

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del futuro dei club europei e della Super League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca.

PROPRIETARI STRANIERI – «Dobbiamo rispettare i contratti e cercare di portare qui i giocatori migliori, ma per farlo bisogna essere disposti a pagarli. Adesso però anche offrendo 200 milioni non te li vendono, perché ci sono tanti club che sono di proprietà di stati sovrani che possono permettersi di farlo. Verrà il giorno in cui i primi 30 club d’Europa saranno in questa situazione, di proprietà di Paesi stranieri, e non credo che questo vada incontro ai principi della Comunità Europea».

SUPER LEAGUE – «La situazione di allora, quando nacque la Coppa dei Campioni, è la stessa di oggi. Il calcio va fatto con i meriti e le risorse che si anno, seguendo i principi della UE in tema di solidarietà, competizione e fair play. Io ho intenzione di lottare per questo».