Italia, Florenzi: «Vorrei essere in campo. Ecco cosa ci ha detto Mancini»

Alessandro Florenzi ha parlato prima di Italia-Svizzera: eccole dichiarazioni del terzino, out per infortunio stasera

Alessandro Florenzi ha parlato prima di Italia-Svizzera ai microfoni di Rai Sport.

GRUPPO – «Ci divertiamo, stiamo bene insieme. Siamo un grande gruppo, dobbiamo continuare così e credere ancora in noi stessi. Mancini ci ha detto di giocare come sappiamo- La voglia di scendere in campo è tanta ma chi gioca lo fa al 100%».

MBAPPE‘ – «Cosa ho pensato? Ho pensato che è un campione. E’ sicuramente forte ma ora penso all’Italia e non a Mbappé».