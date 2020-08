Florenzi lascerà la Roma nel corso della finestra estiva di calciomercato: Fiorentina e Atalanta aspettano, attenzione all’Everton

Alessandro Florenzi non resterà a lungo a Trigoria. L’esterno della Roma si sta guardando intorno per trovare una giusta destinazione in vista della prossima stagione.

Sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Atalanta, ma attenzione al pressing dell’Everton. L’agente Alessandro Lucci starebbe spingendo per l’ipotesi inglese.