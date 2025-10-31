Florenzi su Roma Milan: «Inizio di stagione esaltante. Gasperini ha dato un’anima alla Roma, Dybala fa sempre la differenza. Fiorentina? Mi dispiace molto, soprattutto per questo motivo»

Florenzi su Roma Milan. Il doppio ex ha parlato a margine dell’evento “Giovani e Memoria” analizzando la partita di domenica e le difficoltà della Fiorentina

A margine dell’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di futuro”, organizzato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Alessandro Florenzi ha commentato la prossima sfida tra Roma e Milan, in programma domenica all’Olimpico e valida per la nona giornata di Serie A.

L’esterno rossonero, che nella capitale ha vissuto gran parte della sua carriera, ha espresso parole di elogio per l’avvio di stagione della squadra di Gian Piero Gasperini, analizzando i progressi dei giallorossi e il peso specifico dei loro uomini offensivi.

ROMA-MILAN E L’AVVIO DELLA SQUADRA DI GASPERINI – «È stato un inizio di stagione davvero molto esaltante per entrambe le squadre. Forse la Roma sta facendo qualcosina di più rispetto alle aspettative: ce n’erano meno e ha avuto un grande inizio di stagione. Sarà una bella partita, ci divertiremo. Della Roma mi ha stupito sicuramente la partenza. Non è facile assimilare quello che chiede un tecnico come Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia tattico. Perché richiede grande impegno, tanti uno contro uno, uno sforzo atletico notevole, e non è certo semplice immagazzinare questi concetti dopo appena una preparazione estiva. Quando poi hai giocatori forti in attacco puoi fare bene. E la Roma, secondo me, ha tanti giocatori forti nel reparto offensivo. Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia: quando ce l’hanno, è sempre tutto diverso. E quando c’è Dybala è tutta un’altra cosa. Prima punta, seconda punta, esterno: dove lo metti sta bene, ed è davvero forte».

SULLA FIORENTINA DI PIOLI – «Non mi aspettavo queste difficoltà, perché conosco lui, la sua storia, il suo staff. Conosco l’umanità di un allenatore forte. Vedere la Fiorentina in difficoltà mi dispiace molto, soprattutto per Pioli».