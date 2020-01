Florenzi Valencia: è la squadra giusta per lui?

Florenzi è un nuovo giocatore del Valencia. Tuttavia, c’è qualche incognita tattica sul suo rendimento in Spagna

Il Valencia di Celades è molto simile a quello di Marcelino. Gioca con un 442 abbastanza “vintage” in alcuni aspetti, tant’è che l’allenatore asturiano era etichettato come il più italiano di Spagna.

La fase di non possesso in effetti è molto prudente e compatta, c’è un blocco medio-basso che punta a togliere spazi agli avversari (lo si è visto contro il Barcellona). Non è una squadra che ama difendere in avanti. Florenzi in passato ha sofferto in contesti di questo tipo, non è un laterale che ama prolungate fasi di difesa posizionale. Vedremo come si adatterà al Valencia. Senza dimenticare che davanti a sé ha giocatori di assoluto livello: Wass come terzino, Ferran/Soler come ala.