Foggia, che caos! Delio Rossi resta alla guida tecnica dopo il vertice con il Tribunale di Bari, i dettagli

Foggia, che caos! L’ex allenatore della Lazio, tra le altre, Delio Rossi resta alla guida tecnica dopo il vertice con il Tribunale di Bari

Nella giornata del 4 settembre 2025, il tecnico Delio Rossi, allenatore di lunga esperienza in Serie A e B, noto per aver guidato squadre come Lazio, Palermo e Fiorentina, è stato convocato presso il Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione. All’incontro erano presenti anche la Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), la Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’amministratore giudiziario prof. Vincenzo Chionna.

La riunione è stata convocata a seguito delle osservazioni formulate dal tecnico, che, dopo un’attenta analisi della situazione, aveva manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto con la società. Alla base della decisione, Rossi aveva indicato criticità di natura tecnica, organizzativa e logistica che stavano ostacolando il lavoro quotidiano.

Durante il confronto, tutte le parti coinvolte hanno preso atto della posizione dell’allenatore e riconosciuto la fondatezza delle problematiche evidenziate. Allo stesso tempo, in maniera unanime, Calcio Foggia 1920, l’amministratore giudiziario, il Tribunale e la Procura hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto finora da Rossi, sottolineando il valore del suo contributo tecnico e sportivo.

Le istituzioni e la società hanno inoltre garantito pieno sostegno per affrontare e superare le difficoltà, ribadendo la volontà di proseguire il progetto sportivo e di consolidare il percorso verso una gestione improntata alla legalità e alla stabilità.

Al termine dell’incontro, è arrivata la decisione condivisa: Delio Rossi resterà alla guida tecnica del Foggia. L’allenatore, legato da una forte passione per la maglia rossonera e motivato dall’impegno comune dimostrato dai vertici, ha rinnovato la propria disponibilità a proseguire il lavoro, impegnandosi a guidare la squadra nel superamento delle attuali difficoltà.

Il legale rappresentante di Calcio Foggia 1920, dott. Michele Bitetto, ha confermato la piena fiducia nel tecnico, sottolineando come la continuità alla guida della squadra sia un elemento fondamentale per garantire stabilità e competitività nel prosieguo della stagione.

Con questa decisione, il club rossonero punta a rafforzare il proprio progetto sportivo, mantenendo saldo il legame con un allenatore di comprovata esperienza, nella speranza di riportare entusiasmo e risultati positivi alla piazza foggiana.