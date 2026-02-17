Foggia, ufficiale l’arrivo di Pazienza: l’annuncio del nuovo allenatore! Il club rossonero affida la guida tecnica all’ex Napoli e Juventus

Il Foggia ha sciolto le riserve: la panchina è stata affidata a Michele Pazienza. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del tecnico, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Per l’ex centrocampista di Napoli e Juventus si tratta di un ritorno a casa, essendo cresciuto proprio nel vivaio dei Satanelli.

Il mister di San Severo, reduce dalle recenti esperienze alla guida di Avellino e Torres, ha già diretto la prima seduta di allenamento per preparare la delicata sfida contro il Crotone. Nel suo staff sono stati ufficializzati il vice Antonio La Porta, il preparatore atletico Leandro Zoila e il confermato preparatore dei portieri Domenico Botticella.

IL COMUNICATO – «Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Pazienza, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Nato a San Severo (FG) il 5 agosto 1982, Pazienza è cresciuto nel settore giovanile rossonero, con cui ha esordito in prima squadra, prima di intraprendere una brillante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Serie A con le maglie di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna.

Conclusa l’esperienza sul campo, intraprende il percorso da allenatore muovendo i primi passi tra Pisa e Siracusa, per poi approdare all’Audace Cerignola, con cui conquista la promozione in Serie C. Successivamente guida Avellino e Benevento, prima dell’esperienza maturata nella prima parte dell’attuale stagione alla Torres.

Tecnico di personalità, grande conoscitore della categoria e dell’ambiente rossonero, mister Pazienza ha diretto oggi la prima seduta di allenamento in vista del match con il Crotone.Il neo-tecnico rossonero sarà affiancato da Antonio La Porta nel ruolo di allenatore in seconda, da Leandro Zoila come preparatore atletico e da Domenico Botticella, confermato preparatore dei portieri.

La società augura al nuovo allenatore buon lavoro, con l’auspicio di poter centrare insieme gli obiettivi stagionali».