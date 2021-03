Follia Schick in Nazionale: manata a un avversario ed espulsione

Follia di Patrik Schick durante Galles Repubblica Ceca: l’ex Sampdoria e Roma è stato espulso al 49′ per una manata a un avversario

Patrik Schick, ex attaccante di Sampdoria e Roma, è stato espulso al 49′ della partita tra Galles e Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. L’attaccante del Bayer Leverkusen mette in difficoltà la Nazionale del blucerchiato Jakub Jankto.

Schick è stato allontanato dal terreno di gioco dopo aver sbracciato in area di rigore sugli sviluppi di una punizione. L’arbitro Ovidiu Hategan è stato irremovibile e ha punito la manata dell’ex blucerchiato con l’espulsione.