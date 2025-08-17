Folorunsho Cagliari, esprime la sua gioia dopo il successo contro la Virtus Entella – FOTO

Folorunsho Cagliari, le parole dell’ex giocatore giallorosso a seguito della vittoria ottenuta contro la Virtus Entella

Il Cagliari ha iniziato la nuova stagione con una prova di carattere all’Unipol Domus, superando la Virtus Entella nei trentaduesimi di Coppa Italia. La sfida è stata combattuta dal primo all’ultimo minuto, con entrambe le formazioni determinate a strappare il pass per il turno successivo. Nei tempi regolamentari nessuna delle due è riuscita a prevalere, trascinando la gara ai supplementari e successivamente alla lotteria dei calci di rigore.

La tensione sugli spalti è stata altissima: ogni tiro dal dischetto ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultima esecuzione. Alla fine, a esultare è stato il pubblico rossoblù, con il Cagliari che ha avuto la meglio imponendosi per 6-5 dagli undici metri. Una vittoria sofferta ma fondamentale per partire con slancio nella nuova annata.

Folorunsho protagonista

Tra i giocatori più coinvolti nella gioia del post-partita c’è stato Michael Folorunsho, che non ha nascosto il proprio entusiasmo. Il centrocampista, tramite un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, ha raccontato l’orgoglio di vivere una serata così speciale, sottolineando quanto fosse importante aprire il cammino stagionale con un risultato positivo.

Le sue parole hanno trasmesso tutta la soddisfazione per il successo ottenuto e, allo stesso tempo, la consapevolezza che questo è solo l’inizio di un percorso lungo e impegnativo. Un gesto che testimonia non solo l’attaccamento del giocatore alla maglia, ma anche il forte legame che si sta creando con la tifoseria.

Per l’ambiente rossoblù, il passaggio del turno rappresenta un’iniezione di fiducia e motivazioni in vista dei prossimi impegni, confermando lo spirito battagliero della squadra e la voglia di crescere insieme.