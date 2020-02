Fonseca chiaro: «Preoccupato? Solo di quello che dobbiamo fare per vincere. Confronti? Facile inventare cose adesso»

È un Paulo Fonseca autoritario quello che ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la partita di Europa League contro il Gent. Non teme l’attuale momento che la sua Roma sta vivendo: «Preoccupato? Solo di quello che dobbiamo fare per vincere la partita».

Poi un pensiero sulle voci degli ultimi giorni: «Adesso è più facile inventare cose di spogliatoio, di problemi di giocatori, squadra e società. Non è giusto. Siamo qui a lavorare in maniera onesta, senza alcuna intenzione di nascondere qualcosa. Siamo qui a lavorare in maniera aperta e parlando di ogni problema».