Forestieri: «Rientrato prima dalle vacanze per farmi trovare pronto. Con Gotti...»

Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l’amichevole contro lo Sturm Graz: le sue dichiarazioni

AMICHEVOLE – «Anche nelle amichevoli vogliamo sempre vincere e non eravamo d’accordo col rigore subito nel finale. Meglio però che succeda ora piuttosto che in campionato. Abbiamo fatto comunque un’ottima partita, stiamo lavorando con doppie sedute e carichi di lavoro alti nell’arco di tutta la settimana. Mi è piaciuto l’impegno di tutti i ragazzi che hanno messo l’anima per provare a vincere».

VACANZE – «Sono rientrato dalle vacanze con dieci giorni di anticipo per avvantaggiarmi nella preparazione, che non ero riuscito a svolgere l’anno scorso. Mi sto sentendo bene nonostante le gambe pesanti».

STAGIONE – «Siamo pronti a fare ciò che il mister chi chiederà. Lui ci conosce più di tutti e se ci propone idee nuove noi ci prepariamo per accontentarlo. Abbiamo provato anche altre formazioni, l’atteggiamento che il mister richiede presuppone un impegno notevole e questo aspetto mi piace molto.»