Formazione Atletico Madrid 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Ogni primavera si sente sempre la stessa musica. Un ritornello abituale, ormai, dalle parti del Wanda Metropolitano. «Il ciclo di Simeone è finito», oppure «Griezmann andrà via dall’Atletico Madrid per una big del calcio europeo». Eppure, tutto cambia, perché ogni anno vengono aggiunte nuove pedine al mosaico colchonero. E nulla cambia, perché le colonne portanti della seconda squadra di Madrid non si muovono. Anzi, restano con ancor più fame, con ancor più convinzione nei propri mezzi. La vittoria in Europa League, in questo senso, ha accresciuto l’autostima di un gruppo che si sente pronto a tornare protagonista anche in Champions League. Il trionfo in Supercoppa Europea contro il Real Madrid ha messo ulteriore benzina nelle gambe. E nella testa. Le nuove leve, poi, fanno stropicciare le mani: Partey è un’ira di Dio, mentre Saul dimostra una maturità da fenomeno partita dopo partita. Insomma, tanti indizi che fanno una prova: l’Atletico Madrid versione 2018-2019 sarà un osso durissimo per tutti.

LA STELLA: Antoine Griezmann – Doveva andare al Barcellona, ma non si è sentito di lasciare solo il comandante Simeone. Poi si è tolto lo sfizio di vincere da protagonista assoluto il Mondiale con la Francia, scrollandosi pure di dosso la maledizione dei rigori sbagliati nei momenti che contano. Ora vuole solo più una cosa: la Champions League.

L’ALLENATORE: Diego Pablo Simeone – Fino a quando sulla panchina dell’Atletico Madrid ci sarà lui la competitività ai massimi livelli è assicurata. E poi sta pesando sempre di più anche in sede di mercato: la società lo ha accontentato con Arias, Lemar e Gelson Martins. Mica male.

Rosa Atletico Madrid 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Adan, Dos Santos, Oblak

DIFENSORI – Arias, Filipe Luis, Gimenez, Godin, Hernandez, Juanfran, Savic

CENTROCAMPISTI – Koke, Lemar, Olabe, Partey, Rodri, Saul, Vitolo

ATTACCANTI – Correa, Diego Costa, Gelson Martins, Griezmann, Kalinic

ALLENATORE: Diego Pablo Simeone