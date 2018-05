Formazione Egitto 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Hector Cuper

A pochi giorni dal Mondiale, l’infortunio di Mohamed Salah ha scosso l’Egitto. Il dolore alla spalla, però, può passare prima della spedizione in Russia e i tifosi dei Faraoni tirano un sospiro di sollievo. Infatti è innegabile che il giocatore del Liverpool sia l’asse su cui si poggia tutta la squadra: è stato uno dei migliori in stagione e da lui ci si aspetta pure una gran coppa del mondo. Non di solo Salah vive Hector Cuper, la nazionale africana punta anche sui gol di Ahmed Hassan e sull’estro di Elneny e Sobhi, altre stelle della Premier League. Non parte coi favori del pronostico, ma può stupire.

Ct Egitto: Hector Cuper

Sicuramente i tifosi dell’Inter si ricordano di Hector Cuper, allenatore nerazzurro nel nefasto 5 maggio 2002. In carriera l’argentino ha pagato le troppe sconfitte, come quelle in finale di Champions League col Valencia, ma in Egitto pare aver trovato la sua dimensione. Dal 2015 è alla guida degli africani e nel 2017 ha perso la finale della Coppa d’Africa disputata in Gabon contro il Camerun. Fa del carattere il suo punto di forza, lo dice anche il suo soprannome: Hombre Vertical, uomo tutto d’un pezzo.

Formazione Egitto 2018: i titolari ai Mondiali

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary, Abdel-Shafi, Hegazy, Rabia, Fathl; Elneny, Hamed; Salah, Gomaa, Sobhi; Hassan.. Commissario tecnico: Hector Cuper.

Convocati Egitto 2018: la rosa di Cuper

Portieri: El-Hadary (Al Taawoun), Ekramy (Al Ahly), Awad (Ismaily), El-Shenawy (Al Ahly).

Difensori: Fathy (Al Ahly), Elmohamady (Aston Villa), Abdel-Shafy (Al Fateh), Hegazi (West Bromwich Albion), Gaber (Los Angeles FC), Gabr (West Bromwich Albion), Samir (Al Ahly), Hafez (Lens), Ashraf (Al Ahly), Tarek (Orlando City), Hamdy (Zamalek).

Centrocampisti: Elneny (Arsenal), Said (KuPS), Shikabala (Al Raed), Hassan (Kasimpasa), Sobhi (Stoke City), Hamed (Zamalek), Kahraba (Al Ittihad), Warda (Atromitos), Morsy (Wigan), Abdel Aziz (Zamalek).

Attaccanti: Salah (Liverpool), Mohsen (Al Ahly), Hassan Kouka (Sporting Braga), Gomaa (Al Masry).

Commissario tecnico: Hector Cuper.