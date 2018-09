Formazione Schalke 04 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Confermato Domenico Tedesco in panchina, lo Schalke 04 torna in Champions League dove mancava addirittura dalla stagione 2014/2015. I tedeschi sono a tutti gli effetti una mina vagante della competizione. E’ stata un’estate di profonda rivoluzione per la società di Gelsenkirchen: via a parametro zero due gioielli assoluti della cantera come Max Meyer e Leon Goretzka, il peso delle responsabilità è caduto sulle spalle del giovanissimo ma talentuoso Amine Harit. In mediana è arrivato anche Suat Serdar dal Mainz, nel reparto dentro anche Omar Mascarell dal Real Madrid ma il colpo da novanta è certamente Sebastian Rudy dal Bayern Monaco. Tedesco gioca con il 3-5-2, dietro si è rinforzato con Salif Sané, colonna dell’Hannover 96. Davanti è una stagione delicata per Breel Embolo che, sulla carta, parte dietro al neo-arrivato Mark Uth e all’austriaco Guido Burgstaller.

LA STELLA: Amine Harit –Amine Harit è un talento dello Schalke 04, un trequartista di vecchio stampo, un tuttofare, un po’ come le grandi leggende di tanti anni fa. Marocchino naturalizzato francese, un gioiello puro scoperto dal Nantes che lo ha prelevato nel 2012 dalle giovanili del Red Star. Dopo quattro anni di giovanili è pronto per l’esordio in Ligue 1, il 13 agosto 2016, nella partita Nantes-Dijon, giocata dall’inizio alla fine. Ma ancora prima di questa gara, è stato il motore del Nantes B, in un anno ha collezionato 15 presenze con 1 gol. Ormai, la sua classe e la sua lucidità in mezzo al campo sono diventate note a tutti, per questo, in una sola stagione con la prima squadra del club francese, ha giocato 30 partite e il 16 dicembre trova il gol contro l’Angers. Il marocchino viene adocchiato dagli osservatori tedeschi, nell’estate del 2017 passa allo Schalke 04 per 8 milioni di euro. Una volta firmato un contratto con scadenza nel 2021, diventa un pilastro di una squadra che lo veste con la maglia numero 25 e con la quale collezionerà 31 partite condite da 3 gol.

L’ALLENATORE: Domenico Tedesco – E’ bastato un anno a Domenico Tedesco per conquistare il cuore e l’affetto del pubblico della Veltins-Arena, la casa dello Schalke 04. Dopo un lungo triennio di crisi e risultati molto sotto le aspettative, il club di Gelsenkirchen è tornato ad imporsi tra le grandi di Germania, disputando una stagione di altissimo livello che è culminata con la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Nonostante i tanti ostacoli, il tecnico nativo di Rossano, Calabria, ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza: determinata, intelligente, propositiva e solida nelle sue convinzioni. I risultati di questa metamorfosi non sono tardati ad arrivare; dopo un iniziale “altalena” tra vittorie e sconfitte, i blu reali hanno infilato una serie di 11 risultati utili consecutivi, che hanno catapultato la squadra al secondo posto in Bundesliga. Ad una breve, successiva flessione, è seguito un altro filone di 7 vittorie in 9 partite, tra cui il trionfo nell’acceso derby contro i rivali del Borussia Dortmund, sconfitti per 2-0

Rosa Schalke 04 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Fahrmann, Langer, Nubel

DIFENSORI – Baba, Mendyl, Naldo, Nastasic, Oczipka, Reither, Sané, Stambouli

CENTROCAMPISTI – Bentaleb, Caligiuri, Geis, Harit, Mascarell, McKennie, Rudy, Schopf, Serdar

ATTACCANTI – Burgstaller, Di Santo, Embolo, Goller, Konoplianka, Skrzybski, Teuchert, Uth

ALLENATORE: Domenico Tedesco

SCHALKE 04 (3-4-3): Fahrmann; Sanè, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Serdar, Bentaleb, Baba; Uth, Burgstaller, Harit. Allenatore: Tedesco.