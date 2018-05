Formazioni Italia-Arabia Saudita: Donnarumma titolare, esordio per Politano. Mancini sceglie Balotelli, tutti gli occhi sono puntati su di lui

L’Italia affronterà questa sera l’Arabia Saudita nella prima delle tre amichevoli che gli azzurri disputeranno tra maggio e giugno. Si giocherà a San Gallo in Svizzera e per Roberto Mancini sarà il suo esordio sulla panchina della Nazionale. L’ex Inter è diventato commissario tecnico da poche settimane, ma ha già dato una sua prima impronta alla squadra e stasera scenderà in campo con il 4-3-3. Punterà soprattutto su tre grandi novità, ovverosia Gianluigi Donnarumma, Matteo Politano e Mario Balotelli. Con l’addio di Gigi Buffon, l’Italia deve trovare un nuovo portiere titolare e Mancini sembra essere deciso a nominare Donnarumma erede dello juventino. Giocherà dal primo minuto, mentre Perin andrà in panchina. Potrebbe essere un’indicazione utile anche per il futuro, perché i portieri di Milan e Genoa erano in ballottaggio, ma pare averla avuta vinta il rossonero.

In attacco esordirà Politano. Reduce da una grande stagione col Sassuolo, specialmente nel finale, l’esterno partirà dal primo minuto contro l’Arabia Saudita. Mancini dovrebbe preferirlo a Chiesa o Verdi, ma in questo caso sembra possa essere una soluzione temporanea. Nella mente del ct il titolare è Chiesa, ma un Politano così in forma va sfruttato. Poi c’è Mario Balotelli. Non sarà capitano perché giocherà anche Leonardo Bonucci, ma potrebbe indossare la fascia nelle prossime partite. Di sicuro da lui i tifosi si aspettano molto a distanza di quattro anni dall’ultima apparizione, un Italia-Uruguay tristissimo ai Mondiali in Brasile. Tutti gli occhi sono puntati su Balo, che arriva da due stagioni ricche di gol col Nizza. In difesa la novità è Criscito: il neo-genoano comporrà la linea a quattro con Zappacosta, Bonucci e Romagnoli. A centrocampo Jorginho nel mezzo, più Cristante e Pellegrini. Insigne giocherà in avanti con Balo e Politano.