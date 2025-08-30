 Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte in vista del match

17 minuti ago

Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Parma Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.

