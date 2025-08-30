Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Atalanta News
Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Parma Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Parma Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.
