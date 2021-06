Il torneo continentale prenderà il via il prossimo 11 giugno e terminerà l’11 luglio: ecco gli schieramenti e le formazioni tipo Euro 2020

Tutto pronto per l’avvio degli Europei, ecco le formazioni tipo delle 24 Nazionali ai nastri di partenza di Euro 2020. Dopo aver diramato e presentato l’elenco ufficiale dei 26 convocati per ogni rosa, palla ai Commissari Tecnici per la scelta dei rispettivi undici titolari.

GIRONE A

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Kabak, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. CT: Senol Gunes

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. CT: Roberto Mancini

GALLES (3-5-2): Ward; Mepham, Lawrence, Rodon; Davies, Morrell, Allen, Ramsey, Williams; James, Bale. CT: Rob Page

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Seferovic. CT: Vladimir Petkovic

GIRONE B

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg; Braithwaite, Eriksen, Poulsen; Wind. CT: Kasper Hjulmand

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Alho, Arajuuri, Toivio, Raitala; Lod, Kamara, Kauko, Jensen; Pukki, Pohjanpalo. CT: Markku Kanerva

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard. CT: Roberto Martinez

RUSSIA (4-3-3): Shunin; Karavaev, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov; Zobnin, Ozdoev, Kuzyayev; Miranchuk, Dzyuba, Zhirkov. CT: Stanislav Cherchesov

GIRONE C

OLANDA (4-3-3): Krul; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Wijndal; Klaassen, F. De Jong, Wijnaldum; Berghuis, L. De Jong, Depay. CT: Frank De Boer

AUSTRIA (4-4-2): A. Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Ilsanker, Grillitsch, Alaba; Sabitzer, Kalajdzic. CT: Franco Foda

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Marlos, Yaremchuk, Yarmolenko. CT: Andriy Shevchenko

MACEDONIA DEL NORD (5-3-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Musliu, D. Velkovski, Ristevski, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Pandev. CT: Igor Angelovski

GIRONE D

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Foden, Rice, Phillips; Sterling, Kane, Mount. CT: Gareth Southgate

CROAZIA (4-1-4-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Barisic; Brozovic; Brekalo, Modric, Kovacic, Perisic; Rebic. CT: Zlatko Dalic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Hendry, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Adams, Dykes. CT: Steve Clarke

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Darida; Masopust, Barak, Jankto; Schick. CT: Jaroslav Silhavy

GIRONE E

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, T. Alcantara; F. Torres, Morata, Olmo. CT: Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lustig, Helander, Lindelof, Augustinsson; Forsberg, S. Larsson, Ekdal, Claesson; Isak, Kulusevski. CT: Jan Andersson

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus; Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski; Milik, Lewandowski. CT: Paulo Sousa

SLOVACCHIA (4-1-4-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Hrosovsky; Duda, Kucka, Hamsik, Mak; Duris. CT: Stefan Tarkovic

GIRONE F

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Gazdag, Nego; Sallai, Ad. Szalai. CT: Marco Rossi

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro; Oliveira, Danilo, B. Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Jota. CT: Fernando Santos

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Coman; Benzema. CT: Didier Deschamps

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Ginter; Goretzka, Kimmich, Kroos; Sane, Havertz, Gnabry. CT: Joachim Loew