Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League
Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per la sesta giornata di League Phase di Champions League in campo alle 21!
Dopo il successo all’esordio europeo sulla panchina dell’Atalanta, con il 3-0 sull’Eintracht Francoforte in Germania, Raffaele Palladino fa il suo debutto casalingo in Europa nel match della sesta giornata della League Phase di Champions League, in cui alla Balance Arena arriva il Chelsea di Enzo Maresca.
Sfida decisiva per la zona di classifica che garantisce il pass agli ottavi di finale. Atalanta-Chelsea è pronta a regalare spettacolo: entrambe le squadre sono a quota 10 punti e si contendono la possibilità di chiudere il girone alle spalle dell’Arsenal, sempre che gli altri risultati non rimescolino le posizioni.
Queste le formazioni ufficiali del match scelte da Palladino e Maresca.
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA CHELSEA
ATALANTA (3-4-2-1)
Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
A disp.: Sportiello, Hien, Musah, Pašalić, Samardžić, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini, Zappacosta, Krstović.
All.: Palladino.
CHELSEA (5-2-3)
Sánchez; Acheampong, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernández; Pedro Neto, João Pedro, Gittens.
A disp.: Jørgensen, Merrick, Adarabioyo, Andrey Santos, Hato, Gusto, Fofana, George, Guiu, Buonanotte, Estêvão, Garnacho.
All.: Maresca.
