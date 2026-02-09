Formazioni ufficiali Atalanta Cremonese: le scelte di Palladino e Nicola per il match di Serie A, valido per la 24ª giornata 2025/26

Il sipario sulla 24ª giornata di Serie A cala questo lunedì sera alla New Balance Arena, teatro di una sfida che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi diametralmente opposti. L’Atalanta di Raffaele Palladino ospita la Cremonese di Davide Nicola. All’andata finì 1-1 (botta e risposta tra Vardy e l’ex Brescianini), ma oggi il peso specifico del match è ben diverso.

Qui Atalanta: entusiasmo post-Juve

I nerazzurri arrivano al match con il morale alle stelle. La recente vittoria per 3-0 contro la Juventus di Spalletti in Coppa Italia ha regalato la semifinale e la consapevolezza di poter battere chiunque. In campionato, la zona Europa dista appena cinque punti e Palladino vuole accorciare le distanze prima di tuffarsi nello spareggio Champions contro il Borussia Dortmund. Per farlo, il tecnico sceglie un 3-4-2-1 propositivo. In porta c’è Marco Carnesecchi. Davanti, a supporto della punta fisica Nikola Krstovic, agiranno la fantasia del belga Charles De Ketelaere e l’intelligenza tattica di Giacomo Raspadori. A centrocampo, le chiavi della regia sono affidate all’esperienza di Mario Pasalic.

Qui Cremonese: crisi nera e mal di gol

Situazione critica per gli ospiti. La Cremonese non vince dal 7 dicembre e la classifica piange. Il dato più allarmante è la sterilità offensiva: solo due gol segnati nelle ultime nove partite. Nicola prova a scuotere l’ambiente affidandosi ai “senatori” nel suo 3-5-2. In difesa comanda Federico Baschirotto. In avanti, la speranza è tutta nei piedi (e nell’esperienza infinita) di Jamie Vardy: farà coppia con Federico Bonazzoli per cercare di scardinare la difesa orobica.

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il posticipo:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Bernasconi.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Djuric, Moumbagna, Floriani Mussolini, Terracciano, Pavesi, Payero, Folino, Sanabria.