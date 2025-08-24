 Formazioni ufficiali Atalanta Pisa, gli schieramenti del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Atalanta Pisa, gli schieramenti del match

7 minuti ago

Formazioni ufficiali Atalanta Pisa, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Atalanta Pisa. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

ATALANTA (3-4-2-1): 
Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.
Allenatore: Ivan Juric

PISA (3-4-2-1): 
Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Alberto Ruben Arena della

