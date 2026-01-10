Formazioni ufficiali Atalanta Torino: le scelte di Palladino e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Atalanta Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Raffaele Palladino e Marco Baroni in vista del match di Serie A

Un inizio di stagione caratterizzato da picchi d’entusiasmo e brusche frenate ha segnato il cammino di Atalanta e Torino. Tuttavia, superato il giro di boa, le strade sembrano essersi divise in maniera decisamente netta, imboccando due direttrici (quasi) opposte. I bergamaschi, rinvigoriti dal cambio di guida tecnica che ha visto l’avvicendamento di Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric, sono riusciti a raddrizzare la mira trovando una nuova solidità. Di contro, i granata di Marco Baroni proseguono in un andamento ondivago, alternando convincenti passi avanti a deludenti debacle che ne frenano le ambizioni.

Questa sera, alle ore 20.45, le due squadre si ritrovano di fronte alla New Balance Arena per la ventesima giornata di Serie A. Per il Toro la trasferta si preannuncia impegnativa, nonostante un rendimento esterno fin qui equilibrato (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) lontano dal Grande Torino. La Dea insegue invece i 3 punti per rientrare – definitivamente – in corsa per una posizione europa. Non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Atalanta Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA TORINO:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Maldini. Allenatore: Palladino.

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic, Ngonge; Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Adams, Dembele, Nkounkou, Asllani, Biraghi, Njie, Acquah . Allenatore: Baroni.

