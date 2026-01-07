Formazioni ufficiali Bologna Atalanta: le scelte di Italiano e Palladino

Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Bologna Atalanta: le scelte di Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino per la sfida del 19° turno di Serie A 2025/26
Tutto è pronto allo stadio “Renato Dall’Ara” per il fischio d’inizio di Bologna-Atalanta, match clou che fa calare il sipario sul girone d’andata di Serie A. Si affrontano due compagini ambiziose, a caccia di punti pesanti per consolidare le rispettive posizioni in chiave europea.
I padroni di casa, guidati dal tecnico Vincenzo Italiano, cercano un immediato riscatto tra le mura amiche dopo la sconfitta subita a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter. Umore opposto per gli ospiti: la Dea di Raffaele Palladino arriva in Emilia galvanizzata dalla preziosa vittoria di misura ottenuta al “Gewiss Stadium” contro la Roma. Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per l’undici titolare. Nelle ultime ore è stata annunciata l’assenza per infortunio di Gianluca Scamacca.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino