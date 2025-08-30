 Formazioni ufficiali Bologna Como, le scelte dei due allenatori per il match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Bologna Como, le scelte dei due allenatori per il match

31 secondi ago

Vincenzo Italiano

Formazioni ufficiali Bologna Como, le scelte dei due allenatori per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Bologna Como. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Posch, Pobega, Bernardeschi, Rowe,Ferguson, Odgaard, Karlsson, Dallinga, Lucumì, De Silvestri, Corazza, Juan Miranda.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Addai

