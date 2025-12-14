Formazioni ufficiali Bologna Juventus, le scelte dei tecnici per la sfida della quindicesima giornata di Serie A

Bologna News
Annunciate le formazioni ufficiali di Bologna Juventus, sfida in programma al Dall’Ara alle 20.45 e valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/2026.
Per i padroni di casa, Vincenzo Italiano sceglie un undici in grado di ripetere il successo in coppa contro il Celta Vigo, per dimenticare il pareggio esterno contro il Bologna e riaprire le proprie chance di qualificazione in Champions League.
Zona Champions obiettivo anche della Juve, distratta dalla situazione legata alla possibile cessione del club. Sta a Spalletti, dunque, cercare di dare solidità alla squadra bianconera, che questa sera vivrà un vero e proprio match-point per riaprire la rincorsa ai primi quattro posti dopo gli stop di Milan e Napoli.
FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA JUVENTUS
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti