Formazioni ufficiali Bologna Parma, le scelte di Italiano e Cuesta per il match di Coppa Italia

6 minuti ago

Italiano

Formazioni ufficiali Bologna Parma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due tecnici per una partita fondamentale

Il giovedì di Coppa Italia è aperto dalla sfida fra Bologna e Parma. I felsinei sono grandi favoriti, ma i Ducali sognano il grande colpo. Queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

PARMA (3-4-2-1): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik; Cremaschi, Ondrejka, Benedyczak.

4 ore ago

4 Dicembre 2025

Italiano
1 giorno ago

3 Dicembre 2025

