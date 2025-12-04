Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Parma, le scelte di Italiano e Cuesta per il match di Coppa Italia
Formazioni ufficiali Bologna Parma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due tecnici per una partita fondamentale
Il giovedì di Coppa Italia è aperto dalla sfida fra Bologna e Parma. I felsinei sono grandi favoriti, ma i Ducali sognano il grande colpo. Queste le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.
PARMA (3-4-2-1): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik; Cremaschi, Ondrejka, Benedyczak.
Bologna, obiettivo ripetersi in Coppa Italia. La richiesta di Italiano è tanto chiara quanto ambiziosa!
Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: torna a disposizione Ciro Immobile per i rossoblù!