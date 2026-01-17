Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Juventus: le scelte di Pisacane e Spalletti
Formazioni ufficiali Cagliari Juventus: le scelte di Fabio Pisacane e Luciano Spalletti per il match del 21° turno di Serie A 2025/26
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari Juventus, la sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A 2025/26 che andrà in scena all’Unipol Domus. Queste le scelte operate dai due allenatori, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal
