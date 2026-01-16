Serie A
Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 21esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Atalanta, valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
SEGUI IL LIVE DI PISA ATALANTA
FINE PARTITA!
87′ PAREGGIO PISA! – Rafiu Durosinmi segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e schiacciando di testa con potenza vicino al palo destro.
83′ GOL ATALANTA – Gol di Krstovic era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare sotto la traversa.
62′ CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco.
23′ ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro.
21′ OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. A Pisa viene assegnato un calcio d’angolo.
INIZIA LA SFIDA!
Formazioni ufficiali
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano