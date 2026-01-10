Formazioni ufficiali Como Bologna: le scelte di Fabregas e Italiano per il match. I lariani puntano su questo tridente…

Formazioni ufficiali Como Bologna: le scelte di Fabregas e Italiano per il match della 19ª giornata di Serie A 2025/26

La Serie A riparte dalle sponde del lago. Ad aprire la 20ª giornata di campionato, in contemporanea con Udinese-Pisa, è la sfida del “Giuseppe Sinigaglia” tra Como e Bologna. Una partita che profuma d’Europa, con una posta in palio altissima per ridefinire le gerarchie della zona nobile della classifica, in attesa del big match serale tra Inter e Napoli. Se all’andata vinsero i rossoblù per 1-0, oggi il vento è cambiato: il Como si presenta da sesto in classifica con 33 punti, forte di un vantaggio di ben 7 lunghezze sugli emiliani (fermi a 26), scivolati all’ottavo posto dopo il sorpasso dell’Atalanta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Qui Como: la macchina perfetta di Cesc

Il momento dei padroni di casa è magico. La squadra di Cesc Fàbregas arriva da tre vittorie consecutive senza subire gol. Un dato impressionante che consacra i lariani come la miglior difesa del torneo (al pari della Roma), grazie anche all’esperienza di leader come Diego Carlos. Per scardinare il Bologna, Fàbregas si affida alla fantasia pura: spazio al talento argentino Nico Paz e alla classe infinita del colombiano James Rodriguez, pronti a innescare il bomber greco Anastasios Douvikas.

Qui Bologna: Italiano cerca la svolta

Discorso opposto per il Bologna. La formazione guidata da Vincenzo Italiano sta vivendo il momento più difficile della stagione. I rossoblù non vincono in campionato da novembre e sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Per invertire la rotta e accorciare il gap in classifica, Italiano ridisegna la trequarti puntando sulla vivacità di Nicolò Cambiaghi e sulla “garra” del giovane centravanti argentino Santiago Castro, chiamato a finalizzare la manovra. A centrocampo, muscoli e inserimenti affidati a Tommaso Pobega.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il fischio d’inizio delle 15:00:

COMO (4-2-3-1)

Butez

Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno

Perrone , Da Cunha

, Vojvoda, Nico Paz , J. Rodriguez

, Douvikas

Allenatore: Cesc Fàbregas

BOLOGNA (4-2-3-1)