 Formazioni ufficiali Como Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida dell'undicesima giornata di Serie A
Como News

Formazioni ufficiali Como Cagliari, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Como Cagliari, le scelte dei due tecnici per il match del Sinigaglia delle 15: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Como Cagliari. Il match del Sinigaglia in campo alle 15 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho, Felici; Gaetano; Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

