Formazioni ufficiali Como Lazio, ecco le scelte dei due allenatori per il match - Calcio News 24

Como News
Formazioni ufficiali Como Lazio, ecco le scelte dei due allenatori per il match
Formazioni ufficiali Como Lazio, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Como Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
Calciomercato Como: Tottenham pronto al rilancio per Nico Paz
Fabregas su Sarri: «Lui persona sincera! Affronteremo una Lazio competitiva, ma…»