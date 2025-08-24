 Formazioni ufficiali Como Lazio, ecco le scelte dei due allenatori per il match - Calcio News 24
Connect with us

Como News

Formazioni ufficiali Como Lazio, ecco le scelte dei due allenatori per il match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 minuti ago

on

By

Fabregas

Formazioni ufficiali Como Lazio, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Como Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Related Topics:

Ultime Notizie

Calciomercato Como: Tottenham pronto al rilancio per Nico Paz

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

23 Agosto 2025

By

nico-paz-1
Continue Reading

Como News

Fabregas su Sarri: «Lui persona sincera! Affronteremo una Lazio competitiva, ma…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

22 Agosto 2025

By

fabregas calciomercato como
Continue Reading