Serie A

Formazioni ufficiali Cremonese Inter: le scelte di Nicola e Chivu

14 minuti ago

Davide Nicola Cremonese Sassuolo

Formazioni ufficiali Cremonese Inter: le scelte di Davide Nicola e di Cristian Chivu per la partita del 23° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Cremonese Inter per la sfida valevole per il 23° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Davide Nicola e da Cristian Chivu.

Le scelte ufficiali: le formazioni

Ecco le decisioni definitive dei due allenatori appena comunicate:

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh, 33 Grassi, 7 Zerbin, 23 Ceccherini; 90 Bonazzoli, 10 Vardy. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.

