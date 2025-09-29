Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte in vista della sfida tra biancocelesti e rossoblù. Le ultime notizie

La 5ª giornata di Serie A 2024/25 si conclude con una sfida ad alta tensione allo stadio Luigi Ferraris: Genoa e Lazio si affrontano in un match che può già indirizzare il cammino delle due squadre. Entrambe hanno iniziato la stagione con difficoltà e cercano una vittoria che possa rappresentare la svolta.

Genoa, serve il primo successo in campionato

Il Genoa di Patrick Vieira, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998, arriva al posticipo con il morale leggermente risollevato dal 3-1 rifilato all’Empoli in Coppa Italia, risultato che ha garantito l’accesso agli ottavi. In campionato, però, i rossoblù non hanno ancora trovato la vittoria: solo due punti nelle prime quattro giornate. Dopo lo 0-0 all’esordio contro il Lecce, è arrivata la sconfitta di misura con la Juventus. Il pareggio in extremis sul campo del Como, firmato da Caleb Ekuban, attaccante ghanese autore del primo gol stagionale.

Lazio, Sarri cerca riscatto dopo il derby

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio rapido e verticale, non vive un momento migliore. I biancocelesti hanno raccolto appena tre punti nelle prime quattro giornate. Dopo il ko all’esordio contro il Como (2-0), era arrivata la convincente vittoria contro il Verona. Ma la squadra non ha trovato continuità: sono seguite le sconfitte contro il Sassuolo e soprattutto nel derby con la Roma, un risultato che ha pesato sul morale e sulla classifica.

Una partita che può cambiare la stagione

Il posticipo del Ferraris diventa così un crocevia fondamentale. Il Genoa cerca il primo successo per allontanarsi dalla zona calda, mentre la Lazio ha bisogno di punti per non perdere contatto con le posizioni europee. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni altissime e la sfida promette intensità e spettacolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. Allenatore: Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri.