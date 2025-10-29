Inter News
Formazioni ufficiali Inter Fiorentina, le scelte dei due tecnici per il match
Formazioni ufficiali Inter Fiorentina, le scelte di Chivue Pioli per il match della nona giornata di Serie A in campo alle 20.45 a San Siro
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Fiorentina, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026, in campo a San Siro, questa sera, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20.45.
Per l’occasione la squadra di Chivu, in risalita dopo un avvio di campionato difficile, torna in campo contro la Fiorentina reduce da un pareggio in extremis contro il Bologna, per 2-2, grazie a due rigori che hanno permesso di rimontare la partita ed evitare la 5a sconfitta in campionato dei viola sotto la guida di Pioli. Toscani ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ed attualmente in piena lotta retrocessione con solo 4 punti all’attivo.
FORMAZIONI UFFICIALI
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; P. Esposito, L. Martinez. All.: Cristian Chivu.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Stefano Pioli.
