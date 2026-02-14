Connect with us
Formazioni ufficiali Inter Juventus: le scelte di Chivu e Spalletti

3 ore ago

Formazioni ufficiali Inter Juventus: le scelte di Cristian Chivu e Luciano Spalletti per il derby d’Italia del 25° turno di Serie A 2025/26

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter Juventus, il big match di questa 25^ giornata di Serie A 2025/26. Il Derby d’Italia di San Siro si gioca a San Valentino. Queste le scelte operate dai due tecnici, Cristian Chivu e Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS (4-3-3): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso; 22 McKennie, 5 Locatelli, 21 Miretti; 7 Conceiçao, 30 David, 10 Yildiz. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Holm, 4 Gatti, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 13 Boga, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 32 Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

