Formazioni ufficiali Inter Lecce: le scelte di Chivu e Di Francesco

Formazioni ufficiali Inter Lecce: le scelte di Cristian Chivu e Eusebio Di Francesco per il match del recupero del 16° turno di Serie A 2025/26

L’attesa è finita a San Siro: sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Lecce. Per il recupero della 16a giornata di Serie A, rinviata per la Supercoppa, Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ed Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini, hanno sciolto le ultime riserve. Tutto pronto per il fischio d’inizio delle 20:45: ecco gli schieramenti titolari scelti dai due mister.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 93 Maleh; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 9 Stulic. A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Tete Morente, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 77 Kaba, 79 Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

