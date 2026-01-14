Infortunio Camarda, l’attaccante salta Inter Lecce: l’esito degli esami dopo il problema alla spalla che gli aveva fatto saltare anche il match col Parma

Niente da fare per Francesco Camarda. Il giovane gioiello dell’attacco del Lecce, costretto al forfait in extremis già nella scorsa giornata contro il Parma, non prenderà parte nemmeno al delicato match odierno contro l’Inter. Le speranze di Eusebio Di Francesco, tecnico dei salentini, si sono infrante dopo il consulto ortopedico svolto a Milano: gli accertamenti hanno confermato un trauma contusivo alla spalla destra che impone prudenza.

Nessuna lesione grave, ma lo stop forzato sarà di circa 15 giorni. Il promettente centravanti classe 2008 salterà quindi la sfida contro i Nerazzurri guidati da Cristian Chivu e dovrà osservare un periodo di riposo assoluto prima di tornare a disposizione per la lotta salvezza.

IL COMUNICATO – «Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo»