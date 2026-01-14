Inter Lecce, Chivu studia una mini rivoluzione per la formazione: può rifiatare anche Lautaro! Le idee del tecnico per stasera

L’Inter torna stasera a San Siro per il recupero della 16ª giornata con un imperativo categorico: vincere. Dopo il pareggio strappato contro il Napoli, la squadra di Cristian Chivu ospita il Lecce per blindare la vetta della classifica. I Nerazzurri devono gestire un vantaggio di 4 punti sugli azzurri (impegnati col Parma) e 3 sul Milan (di scena domani a Como). Per farlo, il tecnico rumeno ha preparato un ampio turnover, necessario per gestire le energie in una fase cruciale della stagione.

La notizia più rilevante riguarda l’attacco: Lautaro Martinez, apparso appannato nel big match di domenica, partirà dalla panchina. Spazio dunque a una coppia inedita dal primo minuto: il francese Marcus Thuram sarà affiancato dal giovane connazionale Ange-Yoan Bonny. È il momento della verità per l’ex Parma e per Pio Esposito (pronto a subentrare), chiamati ad accelerare il passo e dimostrare di essere alternative credibili ai titolarissimi.

Novità sostanziali anche sulla fascia destra. Dopo dieci partite consecutive, rifiaterà il brasiliano Luis Henrique. Al suo posto ci sarà l’esordio da titolare in campionato per Andy Diouf: il francese sarà un osservato speciale, dato che il mercato di gennaio offre poche soluzioni per un vice-Dumfries e la dirigenza deve capire se puntare su di lui. Per proteggere l’esterno, Manuel Akanji dovrebbe scalare come “braccetto” di destra in difesa. A centrocampo, orfano dell’infortunato Hakan Calhanoglu, la regia potrebbe essere affidata all’infaticabile Nicolò Barella, con il talento croato Petar Sucic pronto ad agire da mezzala al fianco dell’insostituibile Henrikh Mkhitaryan. In difesa, infine, ballottaggio aperto per il ruolo di centrale puro tra l’esperto Francesco Acerbi e l’olandese Stefan De Vrij, con l’obiettivo di dare respiro a chi ha tirato la carretta fino a oggi.

