Inter News
Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League
Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per il match della sesta giornata di League Phase di Champions League
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter Liverpool. Queste le scelte di Chivu e Slot per il match della sesta giornata di League Phase di Champions League, in atto alle 21 a San Siro.
Il principale dubbio in casa nerazzurra riguardava le condizioni di Manuel Akanji, centrale svizzero classe 1995, assente alla rifinitura di ieri a causa di una lieve sindrome influenzale. Il difensore, però, stringe i denti e parte regolarmente titolare.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER LIVERPOOL
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike. A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky. Allenatore: Arne Slot
Moviola Inter Liverpool, l’episodio chiave del match di Champions League
Marotta a Sky prima di Inter Liverpool: «Oggi sarà difficile nonostante si dica che siano in crisi. Salah? Non entro nel merito ma è strano. Non facciamo calcoli»