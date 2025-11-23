Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici per il derby
Le formazioni ufficiali di Inter Milan, il derby della Madonnina, in campo alle 20.45 allo stadio San Siro (Giuseppe Meazza) e valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026.
Le due squadre scendono in campo accomunate dalla voglia di vittoria e dalla possibilità di rimanere ingaggiate nella lotta scudetto, con l’Inter che dovrà rispondere al successo del pomeriggio della Roma, in casa della Cremonese per 1-3, per riagganciarla in vetta.
Può riagganciare il Napoli, al secondo posto, il Milan di Massimiliano Allegri, che invece è scivolato al 5° posto dopo il successo di ieri del Bologna, e ha nella stracittadina la chance per riportarsi avanti ai cugini nerazzurri.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER MILAN
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
