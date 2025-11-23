 Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici per il derby

Thuram Inter Torino 6

Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici per il derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A delle 20.45

Le formazioni ufficiali di Inter Milan, il derby della Madonnina, in campo alle 20.45 allo stadio San Siro (Giuseppe Meazza) e valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Le due squadre scendono in campo accomunate dalla voglia di vittoria e dalla possibilità di rimanere ingaggiate nella lotta scudetto, con l’Inter che dovrà rispondere al successo del pomeriggio della Roma, in casa della Cremonese per 1-3, per riagganciarla in vetta.

Può riagganciare il Napoli, al secondo posto, il Milan di Massimiliano Allegri, che invece è scivolato al 5° posto dopo il successo di ieri del Bologna, e ha nella stracittadina la chance per riportarsi avanti ai cugini nerazzurri.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER MILAN

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

