Formazioni ufficiali Inter Olympiacos, Chivu ha sciolto le riserve: ecco come scende in campo questa sera
Ecco le formazioni ufficiali Inter Olympiacos, il mister dei nerazzurri Chivu ha sciolto le riserve, vediamo come scende in campo l’undici meneghino
Questa sera, alle 20:30, Inter e Olympiacos si sfidano in un’amichevole importante, che vedrà i rispettivi allenatori, Cristian Chivu e José Luis Mendilibar, mettere alla prova le proprie squadre. Per i nerazzurri, è un’occasione cruciale per testare nuove strategie e l’integrazione dei giocatori in vista dell’inizio della stagione di Serie A.
Chivu ha optato per un modulo 3-5-2 per la sua Inter. In porta c’è Sommer, mentre la linea difensiva è formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, l’equilibrio tra difesa e attacco è affidato a Dumfries e Dimarco sulle fasce, supportati al centro da Sucic, Barella e Mkhytarian. In avanti, la coppia d’attacco è composta da Thuram e Lautaro Martinez, pronti a creare pericoli in profondità e finalizzare le azioni. Dalla panchina, il tecnico ha a disposizione diverse opzioni di alto livello come De Vrij, Calhanoglu, Zielinski e Luis Henrique, che potrebbero subentrare per dare un contributo decisivo.
L’Olympiacos, guidato da Mendilibar, risponde con un 4-2-3-1. A difesa della porta c’è Tzolakis. La linea difensiva è composta da Costinha, Kalogeropoulos, Biancone e Onyemaechi. A centrocampo, la coppia Dani Garcia e Mouzakitis funge da schermo protettivo, mentre il trio Strefezza, Diogo Nascimento e Cabella supporta l’unico attaccante, Yazici. La squadra greca ha anche alternative interessanti in panchina, tra cui El Kaabi, Botis e Pirola, che potrebbero cambiare il volto della partita.
L’incontro sarà diretto dall’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, assistito da Vito Mastrodonato e Mattia Politi. Questa amichevole servirà a entrambe le squadre non solo per testare schemi di gioco, ma anche per valutare la condizione fisica dei giocatori e l’affiatamento tra i reparti, in vista dei prossimi impegni ufficiali.
FORMAZIONI UFFICIALI:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 9 Thuram 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici. A disposizione: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras. Allenatore: José Luis Mendilibar.
