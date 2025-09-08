Formazioni ufficiali Israele Italia: le scelte di Gattuso per la partita valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale

Dopo l’avvio travolgente contro l’Estonia, la nuova Italia di Gennaro Gattuso è attesa dalla sua prima, vera prova del nove. Il 5-0 all’esordio ha mostrato i tratti distintivi che il nuovo CT vuole imprimere alla squadra: intensità, pressing alto, dinamismo e una fame di gol che sembrava smarrita. La netta vittoria ha spazzato via le scorie della sconfitta iniziale contro la Norvegia, restituendo entusiasmo a tutto l’ambiente.

Ora, però, l’asticella si alza. La sfida di questa sera contro Israele non è una semplice partita, ma un crocevia fondamentale per il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto nel Gruppo I, che attualmente vede gli israeliani avanti di tre punti (9 contro i 6 degli Azzurri), sebbene con una partita in più disputata.

Entrambe le nazionali arrivano all’appuntamento con un percorso quasi identico: tre punti conquistati contro Estonia e Moldova e una sconfitta contro la capolista Norvegia. Per l’Italia, nonostante la gara da recuperare, l’obiettivo è uno solo: la vittoria. Un risultato diverso complicherebbe i piani di qualificazione e metterebbe pressione sulla squadra di Gattuso, che finora ha però dimostrato di avere la mentalità giusta per affrontare questi momenti. Sarà un test cruciale per confermare i progressi visti e dare solidità al nuovo progetto tecnico.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici per il match:

ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. Allenatore: Ran Ben Simon

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso