Formazioni ufficiali Italia Slovenia: Cutrone-Raspadori in avanti

Le formazioni ufficiali di Italia Slovenia match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia-Slovenia Under 21, match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell‘Europeo Under 21.

ITALIA (3-5-2) – Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. Allenatore: Nicolato

SLOVENIA (4-4-2)- Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zeletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved. Allenatore: Ačimovič