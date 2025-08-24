 Formazioni ufficiali Juve Parma, gli schieramenti del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Juve Parma, gli schieramenti del match

Formazioni ufficiali Juve Parma, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Juve Parma. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

