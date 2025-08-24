Formazioni ufficiali Juve Parma, gli schieramenti del match - Calcio News 24

Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Parma, gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Juve Parma, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Juve Parma. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
Juve Parma 0-0 LIVE: tutto pronto allo Stadium per il debutto dei bianconeri
Pellegrino: «Parma, che fame. Sogno 15 gol. La Juve? Non mi tiro indietro. E vi svelo il mio segreto…»