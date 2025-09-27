Formazioni ufficiali Juventus Atalanta: le scelte di Tudor e Juric in occasione del match valido per la 5ª giornata di Serie A dell’Allianz Stadium

Un sabato pomeriggio di grande calcio attende gli appassionati di Serie A, con l’Allianz Stadium che farà da cornice a un big match di alta classifica. In questo quinto turno di campionato, la Juventus di Igor Tudor ospita l’Atalanta di Ivan Juric in una sfida che promette spettacolo e pesa tantissimo per le zone nobili della classifica. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per il proprio cammino.

I bianconeri sono chiamati a un pronto riscatto. La squadra di Tudor vuole ritrovare il sapore della vittoria dopo due pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la marcia. Prima la rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund, poi il deludente 1-1 in casa del Verona, dove al gol di Conceicao ha risposto Gift Orban, un risultato che ha permesso al Napoli di tentare la prima fuga in solitaria in vetta. È un momento cruciale per la Juventus, che deve invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno.

Dall’altra parte, l’Atalanta arriva a Torino con il morale alto e una crescente consapevolezza dei propri mezzi. Dopo un avvio incerto, segnato dai pareggi con Pisa e Parma, la squadra di Juric ha ingranato le marce alte, travolgendo Lecce e Torino con prestazioni convincenti. La pesante sconfitta in Champions contro il Paris Saint-Germain non ha scalfito le certezze del gruppo, che ora cerca la consacrazione in uno degli stadi più difficili d’Italia.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. Allenatore: Igor Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.