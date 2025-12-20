 Formazioni ufficiali Juventus Roma, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Juventus Roma, le scelte dei due tecnici per il match della sedicesima giornata di Serie A

38 minuti ago

Formazioni ufficiali Juventus Roma, le scelte dei due tecnici per il match dell’Allianz Stadium, valido per la sedicesima giornata di Serie A

Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Sono state annunciate le formazioni ufficiali del match. Queste le scelte dei due tecnici, Spalletti e Gasperini, entrambi ex delle rispettive squadre, per il big-match in programma questa sera.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS ROMA

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti. A disp. Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini. A disp. Vasquez, Gollini, Esmoris, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.

