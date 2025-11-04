 Formazioni ufficiali Juventus Sporting, le scelte
Formazioni ufficiali Juventus Sporting, le scelte degli allenatori per il match di Champions

5 minuti ago

Formazioni ufficiale Juventus Sporting Lisbona, le scelte degli allenatori per il match di Champions dell’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 21

Alle 21:00 di stasera, la Juventus scende in campo contro lo Sporting Clube de Portugal per la 4ª giornata della League Phase di Champions League. Questa partita segna anche il debutto internazionale di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, dopo l’esordio vincente in Serie A contro la Cremonese.

Le formazioni ufficiali ufficiali Juventus Sporting

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. A disp. Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi

SPORTING LISBONA (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. All. Rui Borges. A disp. Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Alisson Santos, Ribeiro, Bruno Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas, Suarez

