Juventus News
Formazioni ufficiali Juventus Sporting, le scelte degli allenatori per il match di Champions
Formazioni ufficiale Juventus Sporting Lisbona, le scelte degli allenatori per il match di Champions dell’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 21
Alle 21:00 di stasera, la Juventus scende in campo contro lo Sporting Clube de Portugal per la 4ª giornata della League Phase di Champions League. Questa partita segna anche il debutto internazionale di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, dopo l’esordio vincente in Serie A contro la Cremonese.
Le formazioni ufficiali ufficiali Juventus Sporting
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. A disp. Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi
SPORTING LISBONA (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. All. Rui Borges. A disp. Virginia, Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Alisson Santos, Ribeiro, Bruno Ramos, Blopa, Quaresma, Mangas, Suarez
Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri
Calciomercato Juve, Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...