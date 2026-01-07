Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte di Sarri e Vanoli per la 19a giornata di Serie A

Lazio News
Le formazioni ufficiali di Lazio Fiorentina, match delle 20:45 e valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Vanoli:
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO FIORENTINA
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore Sarri
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore Vanoli
