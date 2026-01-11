Serie A
Formazioni ufficiali Lecce Parma: le scelte di Di Francesco e Cuesta
Formazioni ufficiali Lecce Parma: le scelte di Eusebio Di Francesco e Carlos Cuesta per la sfida del 20° turno di Serie A 2025/26
Si apre il girone di ritorno della Serie A con una sfida ad altissima tensione per la zona bassa della classifica. Il Lecce ospita il Parma allo stadio “Via del Mare” in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La posta in palio è altissima: tra i Salentini e i Gialloblù c’è infatti un solo punto di distanza in graduatoria.
I padroni di casa sono chiamati a una reazione immediata per interrompere il digiuno di vittorie, reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite. Di fronte troveranno la formazione emiliana guidata dall’allenatore Bernardo Cuesta, a caccia di un successo esterno fondamentale per allontanare lo spettro della retrocessione. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per questo delicato incrocio.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, Pierotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta