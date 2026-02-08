Formazioni ufficiali Lecce Udinese: le scelte di Di Francesco e Runjaic per il match di Serie A, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

I cancelli dello stadio Via del Mare sono pronti ad aprirsi per una domenica di fuoco. Alle ore 15:00, il Lecce ospita l’Udinese in un match valido per la 24ª giornata di Serie A che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi diametralmente opposti. Se all’andata lo spettacolo non è mancato (un pirotecnico 3-2 per i bianconeri), oggi la tensione è palpabile. Da una parte c’è la disperazione sportiva dei padroni di casa, scivolati pericolosamente in classifica; dall’altra l’entusiasmo di una squadra ospite che sembra aver trovato la quadratura del cerchio.

Qui Lecce: Di Francesco all’ultima spiaggia?

Il momento dei giallorossi è drammatico. La squadra non assapora il gusto della vittoria dalla 15ª giornata (1-0 contro il Pisa) e il 17° posto in classifica, con soli 18 punti, fa tremare la piazza. Eusebio Di Francesco deve invertire un trend di sei sconfitte nelle ultime otto gare. Per la sfida odierna, l’allenatore abruzzese si affida al 4-2-3-1. In attacco, il peso dei gol è tutto sulle spalle di Walid Cheddira, chiamato a ritrovare la via della rete supportato dalla fantasia di Sottil e Pierotti. In difesa, Gaspar guiderà il reparto davanti a Falcone.

Qui Udinese: Runjaić sogna l’Europa

Umore opposto in casa friulana. L’Udinese di Kosta Runjaić vola sulle ali dell’entusiasmo dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali prestigiosa contro la Roma. Il tecnico tedesco di origini croate ha proiettato i bianconeri al nono posto. Runjaić conferma il suo 3-5-1-1. A centrocampo le chiavi sono affidate a Jesper Karlström, mentre in avanti la sorpresa è l’esclusione di Buksa: dal primo minuto gioca Vakoun Bayo, supportato sulla trequarti dal talento emergente di Arthur Atta.

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il match:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta; Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic.