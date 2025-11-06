 Formazioni ufficiali Mainz Fiorentina: le scelte di Galloppa per la sfida di Conference League
Formazioni ufficiali Mainz Fiorentina: le scelte di Galloppa per la sfida di Conference League

1 minuto ago

Formazioni ufficiali Mainz Fiorentina: le scelte di Galloppa per la partita delle 18:45 valido per la Conference League

La Fiorentina si prepara a vivere una serata delicata in Conference League contro il Mainz, in un momento di profonda transizione societaria e tecnica. Dopo giorni convulsi, segnati dall’addio al direttore sportivo Pradé e dall’esonero di Stefano Pioli, la panchina viola è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera.

Sarà lui a guidare la squadra in Germania, con l’obiettivo di restituire compattezza e fiducia a un gruppo chiamato a reagire immediatamente sul campo.

FORMAZIONI UFFICIALI MAINZ FIORENTINA

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa

1 ora ago

6 Novembre 2025

2 ore ago

6 Novembre 2025

